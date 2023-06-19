СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Город вновь оказался под массированным обстрелом ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено две ракеты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 14:25 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка из РСЗО. По городу было выпущено две ракеты с позиций украинских боевиков, расположенных в Константиновке.

В СЦКК добавили, что ранее обстрелу из артиллерии подвергся Кировский район Донецка. Украинские боевики выпустили по нему 16 снарядов калибром 155 мм с девяти утра. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Напомним, что ранее ВСУ открыли массированный огонь по Волновахе. В результате обстрела из РСЗО ранения получили порядка 20 мирных жителей. Попадания зафиксированы возле школы и склада гумпомощи.

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