Минэнерго Московской области построит новые котельные в ДНР

Котельные обеспечат теплом два района Республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство энергетики Московской области взяло шефство над Новоазовским и Тельмановским районами Донецкой Народной Республики. Ведомство построит на их территории котельные.

— Министерство энергетики Московской области строит новые котельные в ДНР. В 2023 году министерство планирует восстановить одну котельную на территории Новоазовского района, еще 11 объектов теплоснабжения — в Мариуполе, — отметили в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что в 2022 году в Республике запустили семь блочно-модульных котельных.

— Они обеспечили теплом и горячей водой жилые дома, четыре школы и детский сад. Новые котельные оснастили современным оборудованием и полностью автоматизировали. Это значительно улучшило качество тепло- и водоснабжения.

Напомним, что в регионе уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. К середине июня степень готовности к зиме составила 14%.

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