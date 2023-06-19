Завершено восстановление трехэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя

В Мариуполе завершили восстановление трехэтажного жилого дома. Фото: «РКС-НР»

В Ильичевском районе Мариуполя строители завершили восстановление трехэтажного жилого дома. В качестве генерального подрядчика выступала компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации ООО «ПСК Строймонолит». В компании отметили, что здание в ходе боевых действий получило значительные повреждения.

- Строители подрядной организации возвели новую кровлю, заменили двери и окна, восстановили тепловой контур и систему электроснабжения, выполнили внутренние отделочные работы мест общего пользования, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Отметим, что реконструкция жилого дома выполнялось при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что в Приморском районе Мариуполя завершили восстановление пятиэтажного жилого дома. В качестве генерального подрядчика также выступала компания «РКС-НР».

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