Денис Пушилин заявил, что на ПМЭФ-2023 было подписано 31 соглашение

Подписанные соглашения дадут мощный импульс развитию региона. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходил с 14 по 17 июня, было подписано 31 соглашение. Общая сумма инвестиций составила 4, 4 млрд рублей.

—Всего в рамках форума подписано 31 соглашение на общую сумму инвестиций 4,4 млрд рублей, что позволит создать более 700 рабочих мест в Республике. Среди проектов – логистический центр, завод неавтоклавного газобетона, завод железобетонных изделий, производство трамваев, ремонт и обслуживание техники КамАЗ, — отметил глава региона.

Напомним, что делегация из ДНР впервые принимала участие в ПЭМФ в качестве представителей самостоятельного субъекта России. Ее возглавил Денис Пушилин. В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с Краснодарским краем и Челябинской областью, Крымом и Запорожской областью, а также с промышленниками и предпринимателями.

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