Минтранс ДНР представил нового директора Мариупольского порта

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин представил нового директора Мариупольского порта. Фото: Минтранс ДНР

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин сообщил о назначении директором торгового порта Мариуполя Александра Солдатова. По его словам, он опытный профессионал в этой сфере, который поможет вывести порт на хорошие показатели.

- Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по восстановлению и развитию мощностей Мариупольского порта. Назначен новый руководитель. Александр Солдатов опытный профессионал в этой сфере. Убежден, совместно мы сможем достигнуть качественных результатов и вывести порт на хорошие показатели, - сообщил Владимир Тужилин.

Владимир Тужилин в ходе этого совещания поставил перед коллегами задачу по активизации работы по созданию в Республике Службы заказчика по ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, которая поможет обеспечить безопасность дорожного движения.

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