Житель Мариуполя погиб от детонации гранаты, которую принес себе домой

Полицейские призвали мирных жителей быть бдительными и не приближаться к взрывоопасным предметам. Фото: МВД ДНР

Полицейские начали проверку инцидента в Мариуполе, в результате которого погиб мирный житель. 50-летний мужчина нашел на улице гранату и принес ее домой, а спустя некоторое время вновь взял боеприпас у руки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Полицейские установили, что при покосе травы местный 50-летний житель нашел гранату и принес ее домой. Спустя некоторое время мужчина взял боеприпас в руки и стал производить с ним манипуляции. В результате неправильного обращения с опасным предметом произошел взрыв, в результате которого потерпевший погиб на месте. По данному факту проводится проверка, — отметили в министерстве.

В пресс-службе МВД призвали мирных жителей быть бдительными и сообщать обо всех опасных находках на линии оперативных служб по номерам 101 и 102.

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