В районе Волновахи на украинской мине погиб шестилетний ребенок

В районе Волновахи на украинской мине погибла шестилетняя девочка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районе Волновахи шестилетняя девочка погибла в результате взрыва от украинской мины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки, - отмечают в ведомстве.

После этого сотрудники полиции установили, что семья ребенка проживает в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, который расположен рядом с линией соприкосновения.

В МВД ДНР отмечают, что около двух суток по населенному пункту ВСУ производили обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах. Одна из мин попала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей.

- 18 июня родители с 6-летней дочерью поехали к родственникам, чтобы набрать воды. Когда вернулись, они обнаружили, что старший сын закрылся в доме и дверь им не открывал. Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее 15-летний брат. В траве она наступила на мину, вследствие чего произошел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения, - добавили в МВД Республике.

Родители отвезли девочку в больницу в село Азов, где ей оказали первую необходимую помощь. После этого ребенка доставили в Мариуполь, однако по приезду в медучреждение девочка скончалась.

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