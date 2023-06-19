Денис Пушилин заявил, что при обстреле Волновахи из РСЗО пострадали 20 человек

Анкетные данные пострадавших уточняются Фото: Иван ЖИЛЯК

Около 20 мирных жителей Волновахи пострадали в результате обстрела города из реактивной системы залпового огня со стороны ВСУ. Украинские боевики выпустили по населенному пункту 10 ракет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Сегодня утром массированному удару из РСЗО западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха. Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада. По предварительным данным, в результате удара пострадали около 20 мирных жителей, — отметил глава Республики.

Денис Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывают медпомощь.

Напомним, что украинские боевики обстреляли Волноваху сегодня около 09:10. Обстрел веся с позиций ВСУ, расположенных в населенном пункте Водяное.

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