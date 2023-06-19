Омбудсмен ДНР: ВСУ в Артемовске использовали местных жителей как живой щит

ВСУ в Артемовске использовали местных жителей как живой щит Фото: Александр КОЦ

На пресс-конференции омбудсмен Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что вооруженные силы Украины в Артемовске использовали местных жителей как живой щит, чтобы затруднить продвижение российских войск.

- После того, как мы собрали информацию, у нас сложилась определенная картина, что Украина использовала мирное население, чтобы наши войска не могли вести быстрые наступательные действия. Соответственно ВСУ использовали мирное население как живой щит, - сказала Дарья Морозова.

К таким выводам пришли после опроса мирных жителей, которых эвакуировали из Артемовска. Омбудсмен ДНР добавила, что такую тактику ВСУ используют практически в каждом населенном пункте, который освобождает Россия. Также имеется тенденция к ужесточению действий украинских военнослужащих и нацбатальонов по отношению к гражданам.

Напомним, ранее на пресс-конференции омбудсмен Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что правоохранительные органы России возбудили уголовные дела по всем фактам преступлений украинской армии в Артемовске.

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