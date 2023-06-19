Вице-премьер ДНР рассказал о процедуре подтверждения личности для абонентов «Феникс»

Пройти идентификацию можно будет в течение трех месяцев с даты получения смс. Фото: пресс-служба «Феникс»

Заместитель Председателя Правительства ДНР напомнил, что в регионе продолжается идентификация абонентов мобильного оператора «Феникс». Для подтверждения личности нужно обратиться в любое отделение оператора или «Почты Донбасса». Об этом Владимир Ежиков рассказал в своем телеграм-канале.

— После получения смс у абонента есть три месяца на то, чтобы обратить в центр обслуживания абонентов «Феникс» или «Почты Донбасса». Если аппарат абонента выключен или сообщение не было получено, то оператор через время направит смс повторно, — отметил Ежиков.

Вице-премьер добавил, что для маломобильных людей предусмотрена работа мобильных бригад оператора. Чтобы вызвать бригаду, нужно позвонить в колл-центр оператора по номеру 411. Для прохождения идентификации абоненту необходимо иметь паспорт.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о важности организации безопасной процедуры подтверждения личности.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ