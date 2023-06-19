В ДНР осуществляется доплата родителям-пенсионерам с детьми на иждивении Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике осуществляется доплата родителям-пенсионерам с детьми на иждивении. Эта выплата назначается по страховой пенсии или инвалидности, а также может выплачиваться как работающим, так и неработающим пенсионерам. Об этом сообщает Правительство ДНР.

- К категории детей на иждивении относятся дети, не достигшие 18 лет. Дети-инвалиды от 18 до 23 лет, получившие статус инвалида до совершеннолетия. Дети, достигшие 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов, но не старше 23 лет, - отмечают в администрации Главы ДНР.

Доплата к страховой пенсии проходит на детей до 18 лет независимо от факта учебы. Обучение ребенка старше 18 лет подтверждается справкой из учебного заведения. Также главным условием доплаты является отсутствие работы у иждивенца. Выплата устанавливается не более чем за трех детей, находящихся на содержании у пенсионера.

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