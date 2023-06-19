Саперы и медики извлекли 10-сантиметровый осколок у раненного бойца в Донецке

Операция длилась больше часа и прошла успешно. Фото: МЧС РФ

Саперы МЧС России и медики вместе дежурили во время операции над военнослужащим 18 июня в Донецке. Из тела пострадавшего извлекли осколок гранаты, который после передали на уничтожение спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— В госпитале Донецка врачи и пиротехники МЧС России работали в одной операционной. У раненого военнослужащего извлекали осколок гранаты. Более часа медработники врачевали в касках и бронежилетах. Здесь же дежурили пиротехники МЧС России, — отметили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что осколок гранаты длиной около десяти сантиметров успешно извлекли. Его передали спасателям МЧС России для дальнейшего уничтожения.

— Свой профессиональный праздник медработники отметили еще одним чудесным спасением, рискуя своими жизнями, — отметили в МЧС.

Напомним, что вчера в Донецке врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил награды отличившимся врачам, а также родственникам погибших медиков.

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