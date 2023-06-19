В Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина

В Донецке на украинской мине «Лепесток» подорвался мужчина. Фото: МЧС ДНР

В столице Донецкой Народной Республике на украинской мине «Лепесток» подорвался мужчина. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

- В Кировском районе по улице Грузинской (микрорайон Жилкооп) подорвался на противопехотной мине «Лепесток» и получил ранение мужчина 1954 года рождения, - отмечает мэр города.

Напомним, что 18 июня в Петровском районе Донецка на украинской мине «Лепесток» подорвалась 35-летняя женщина. По состоянию на 18 июня в ДНР зарегистрировано 120 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Также за прошедшие сутки ВСУ ранили восемь мирных жителей в ДНР. По Республике было выпущено свыше 200 различных боеприпасов. Были повреждены семь жилых домов в Кировском районе Донецка и Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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