Девушка из ДНР выиграла грант в 200 тысяч рублей на популяризацию отечественных литературных и музыкальных произведений

Девушка из ДНР выиграла грант в 200 тысяч рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Екатерина Морозникова из Донецкой Народной Республики выиграла 200 тысяч рублей на конкурсе «Росмолодежь. Гранты», который прошел в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

- Екатерина Морозникова из ДНР (грант на 200 000 рублей) придумала, как привлечь внимание своих земляков к отечественным литературным и музыкальным произведениям. Она разработала проект Музыкального театра у микрофона «Русское слово», - сказано в сообщении.

Кроме того, гранты получили и другие авторы из Хакасии, Красноярского края, Псковской области и Карелии.

Напомним, что 150 выпускников из Мариуполя и участников творческих коллективов записали видеооткрытку на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Видео увидят все гости и участники фестиваля. Отметим, что мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 24 и 25 июня. Губернатор Александр Беглов уже традиционно пригласил на праздник выпускников из Мариуполя.

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