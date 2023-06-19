СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе

Сведения о последствиях обстрела уточняются (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Волновахе в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:10 зафиксирован обстрел Волновахи с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Водяное (Марьинский район). По городу было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские боевики ранили восемь мирных жителей в Донецкой Народной Республике. Всего по региону было выпущено свыше 200 различных боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов 152 и 155 км, а также ракет из РСЗО. Повреждены семь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

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