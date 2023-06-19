За сутки ВСУ ранили восемь мирных жителей в ДНР

ВСУ за сутки применили артиллерию калибром 155 и 152 мм, а также ракеты из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 35 раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 2014 боеприпасов. В результате обстрелов погибли восемь человек. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Кременце. Повреждены 7 жилых домов в Кировском районе Донецка и Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за сутки украинские боевики совершили на донецком направлении 22 обстрела из артиллерии 155 мм., на горловском — пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском — восемь обстрелов из артиллерии 155 мм. Всего под огнем боевиков оказались четыре населенных пункта региона: Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая и Донецк.

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