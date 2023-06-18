В Донецке на украинской мине «Лепесток» подорвалась 35-летняя женщина

В ДНР от применения мин «Лепесток» пострадали 120 мирных жителей, трое умерли от полученных ран. Фото: МЧС ДНР

В Петровском районе Донецка сегодня на украинской мине «Лепесток» подорвалась 35-летняя женщина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В Петровском районе по улице Жилищной в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» получила ранение женщина 1987 года рождения, - написал в своем телеграм-канале мэр.

По состоянию на 18 июня в ДНР зарегистрировано 120 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Количество пострадавших в воскресенье от обстрелов и применения мин ВСУ мирных жителей ДНР возросло до восьми. Пятеро гражданских лиц ранено в Донецке и трое – в Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Кременец в Петровском районе ранены трое мирных жителей. Это женщина 1950 года рождения, а также двое мужчин 1942 и 1969 годов рождения. Все пострадавшие находились на улице Набережной. В Кировском районе Донецка по улице Ахматовой получила ранения женщина 1962 года рождения.

В Ясиноватой на пересечении улиц Орджоникидзе и Фурманова ранения получили двое мужчин 1961 и 1963 годов рождения. А по улице Молодёжной - мужчина 1987 года рождения.

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