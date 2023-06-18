В Ясиноватой из-за обстрела ВСУ ранен еще один житель

Ясиноватая каждый день под обстрелом. Фото: Архив АГ Ясиноватая

В Ясиноватой из-за обстрела ВСУ сегодня ранен еще один житель. Также в городе зафиксировано возгорание комбината хлебопродуктов, получила повреждение телекоммуникационная инфраструктура мобильного оператора «Феникс». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 19:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Ясиноватой по улице Молодёжной, 11 ранен мужчина, 1987 года рождения, - говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что в Ясиноватой на пересечении улиц Орджоникидзе и Фурманова пострадали двое мужчин 1961 и 1963 годов рождения. Всего за день в ДНР ранения получили семь человек. Четверо из них – в Донецке.

Также в Ясиноватой зафиксировано возгорание комбината хлебопродуктов по улице Октябрьской, получила повреждение телекоммуникационная инфраструктура мобильного оператора «Феникс».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные использовали ударный беспилотник с авиабомбами для удара по остановке в Донецке

Это не первый случай применения подобного вооружения со стороны ВСУ (подробнее)