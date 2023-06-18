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НовостиОбщество18 июня 2023 15:34

Памятник «Солдату-освободителю» на братской могиле восстановили в Тельмановском районе ДНР

Реконструкция братской могилы проведена проектом «Русский Донбасс»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Торжественно открыт восстановленный памятник «Солдату-освободителю 1941-1945 гг.». Фото: Скриншот видео ДРО «ЕР»

Торжественно открыт восстановленный памятник «Солдату-освободителю 1941-1945 гг.». Фото: Скриншот видео ДРО «ЕР»

В селе Михайловка Тельмановского района открыли восстановленный памятник «Солдату-освободителю 1941-1945 гг.». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения «Единой России».

- Очень важно историю, традицию и культуру передавать нашим детям. Без этого мы не сможем построить великое будущее для наших детей, – сказал на церемонии открытия заместитель секретаря Донецкого регионального отделения «Единой России» Алексей Муратов.

Отмечается, что реконструкция братской могилы проведена проектом «Русский Донбасс». Большую помощь оказали администрация Тельмановского района, шефы из Москвы и Подмосковья и лично благотворитель Артем Комиссаров.

- Восстановление монументов Великой Отечественной войны – часть реализации партийного проекта «Историческая память», - подчеркнули в «Единой России».

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