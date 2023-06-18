Делегация из ДНР посетила церемонию выпуска первого серийного автомобиля LADA X-cross 5

Конвейер по выпуску автомобиля LADA X-cross 5 на петербургской площадке АВТОВАЗа. Фото: ТГ/Солнцев

Делегация из ДНР по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова посетила завод «АВТОВАЗ». Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- По приглашению вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова приняли участие в торжественной церемонии выпуска первого серийного автомобиля LADA X-cross 5 на петербургской площадке АВТОВАЗа. Впечатлило, — написал в своем телеграм-канале Солнцев.

Он также заявил по поводу участия ДНР в Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в эти дни в северной столице.

- Думаю, пока рано подводить итоги, впереди еще много работы. Но абсолютно убежден, что все договоренности, которые мы реализуем, позволят нам с уверенностью смотреть в будущее, — подчеркнул премьер-министр региона.

Ранее сообщалось, что дончанами на полях ПМЭФ было подписано около трех десятков соглашений, в частности по поддержке бизнеса в новых регионах.

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