В Донецке вручили награды отличившимся врачам, а также родственникам погибших медиков

Денис Пушилин вручил награды отличившимся врачам. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецке врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил награды отличившимся врачам, а также родственникам погибших медиков. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником.

- Я очень горд, что у нас такое крутое медицинское сообщество, потому что мало какой регион может похвастаться такими людьми, которые действительно с пониманием рисков, всех сложностей, проблем, тех проблем, которые есть в Республике, связанные с варварскими обстрелами и прочим, просто берут и делают, - сказал Пушилин.

Он отдельно отметил и сотрудников скорой медицинской помощи. По его словам, количество людей, спасенных сотрудниками неотложной медицинской помощи, вряд ли удастся когда-либо сосчитать.

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев также вручал награды отличившимся медикам.

- Выполняя служебные обязанности, наши медицинские работники точно так же подвергают себя риску, как и военнослужащие на передовой, - сказал он.

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