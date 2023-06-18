Ранены трое жителей Донецка в результате обстрела ВСУ

Петровский район постоянно обстреливают ВСУ. Фото: ТГ/Кулемзин

Трое мирных жителей получили ранения сегодня днем в результате обстрела украинскими военными села Кременец Петровского района Донецка. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела украинскими нацистами села Кременец Петровского района получили ранения трое мирных жителей: женщина 1950 г.р. и двое мужчин 1942 г.р. и 1969 г.р., - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях продолжает поступать.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 13:05 из района населенного пункта Максимильяновка по - Петровскому району Донецка было выпущено 5 снарядов калибром 155 мм.

Ранее сообщалось, что сегодня в результате обстрела Кировского района Донецка по улице Ахматовой получила ранения женщина 1962 года рождения. Пострадавшая доставлена в отделение травматологии горбольницы № 24.

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