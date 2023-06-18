Ранена мирная жительница Донецка в результате обстрела ВСУ

Донецк постоянно обстреливают ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Мирная жительница пострадала в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны киевских боевиков. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Кировского района украинскими нацистами по улице Ахматовой получила ранения женщина 1962 года рождения, — написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Отмечается, что пострадавшая доставлена в отделение травматологии горбольницы № 24.

Ранее мэр города сообщал, что в микрорайоне шахты Лидиевка осколками побиты дома частного сектора, повреждены кровли, хозпостройки, остекление.

По данным представительства ДНР в СЦКК, с начала суток армия Киева нанесла по Донецку больше десятка ударов из артиллерии западных образцов. Под огонь попали Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города.

Напомним, что в минувшие сутки ВСУ 33 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 199 снарядов. В результате обстрелов погиб мужчин в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц, в том числе ребенок 2023 года рождения в Никитовском районе Горловки, Червоногвардейском районе Макеевки и Ясиноватой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные использовали ударный беспилотник с авиабомбами для удара по остановке в Донецке

Это не первый случай применения подобного вооружения со стороны ВСУ (подробнее)