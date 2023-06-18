Атаки украинской армии отражены под Горловкой и Ясиноватой

Российские войска успешно отражают все атаки ВСУ. Фото: НМ ДНР

Российские военные отразили атаки боевиков Киева на горловском и ясиноватском участках фронта. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск, Новокалиново, Борцы, — отмечается в сообщении.

Кроме того, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и техники противника в районе Соледара и Артемовска. Также у Белогоровки разгромлен склад боеприпасов, а вблизи Красногоровки уничтожена боевая машина РСЗО «Град».

Напомним, что в минувшие сутки ВСУ 33 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 199 снарядов. Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов: Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка.

В результате обстрелов погиб мужчин в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц, в том числе ребенок 2023 года рождения в Никитовском районе Горловки, Червоногвардейском районе Макеевки и Ясиноватой.

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