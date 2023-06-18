Макеевский машзавод присоединился к проектам Единой России «Предпринимательство» и «Выбирай СВОё»

С ознакомительной экскурсией завод посетили студенты и преподаватели Донецкого государственного университета. Фото: ДРО «ЕР»

Макеевский машиностроительный завод присоединился к проектам Единой России «Предпринимательство» и «Выбирай СВОё». Об этом сообщили в в пресс-службе Донецкого регионального отделения «ЕР».

- С ознакомительной экскурсией завод посетили студенты и преподаватели Донецкого государственного университета. Им показали производственные цеха предприятия, объяснили особенности технологического процесса, рассказали о выпускаемой продукции, которая очень востребована как для ДНР, так и для других регионов Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Завод специализируется на производстве технологического оборудования для металлургической, коксохимической, химической, угольной и строительной отраслей. На предприятии также ремонтируют горно-шахтное оборудование и спецтехнику.

Как рассказал волонтер Единой России Александр Калугин, с партийными проектами сотрудники предприятия связывают планы на развитие завода, увеличение ассортимента продукции и расширение географии поставок.

- Во время встречи обсудили основные проблемные вопросы предприятия и пути повышения экономической эффективности завода. Достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве между ММЗ и Донецким госуниверситетом, – рассказал Калугин.

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