Мэр Мариуполя поздравил медиков города с профессиональным праздником

Олег Моргун поздравил медиков города с профессиональным праздником. Фото: АГ Мариуполя

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун поздравил медиков города с профессиональным праздником.

- Дорогие врачи, медсестры, сотрудники больниц и поликлиник! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! – написал в своем телеграм-канале Моргун.

Он отметил, что медикам Мариуполя выпала непростая миссия – ежедневно быть готовыми прийти на помощь, ставить служение врачебному долгу превыше любых личных целей. Самоотверженность и бесстрашие, профессионализм и внимание к каждому пациенту – эти качества неизменно характеризуют работников медицинской сферы. Люди, которые посвятили себя сохранению жизни и здоровья сограждан, заслуженно пользуются почетом и уважением во всей России.

- Особые слова благодарности хочу выразить военным врачам, медсестрам и санитарам. Под вражескими обстрелами вы ежедневно спасаете наших защитников на передовой, помогаете гражданским, дарите возможность новой жизни прийти в этот мир, - отметил мэр города. - Спасибо всем вам за неутомимый труд. Пусть ваша работа всегда приносит удовлетворение и помогает добиваться новых профессиональных высот. Будьте счастливы, а главное, - здоровы и полны сил! С праздником!

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