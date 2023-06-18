Денис Пушилин поздравил медиков ДНР с профессиональным праздником

Денис Пушилин поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил медицинских работников Республики с профессиональным праздником.

- Сегодня мы с особым чувством благодарности и уважения чествуем бесстрашных и самоотверженных медиков Донбасса. Наши медицинские работники показали, что преданность родному краю и своим землякам, верное служение делу способны преодолевать любые трудности, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Доктора скорой помощи, военные врачи, хирурги, вирусологи, акушеры, терапевты, представители других направлений медицины – на их счету тысячи спасенных жизней, огромное количество успешно проведенных уникальных операций и научных открытий, самые искренние слезы радости и счастья от выздоровления родных и близких.

- Наши поздравления и признательность также врачам-волонтерам из других регионов, которые по велению сердца приезжают к нам спасать людей! Медики Донбасса – наша особая гордость. И сегодня мы выражаем вам без преувеличения настоящую всенародную любовь и благодарность за ваш нелегкий, но такой нужный труд. Спасибо за каждую сохраненную жизнь и героический трудовой подвиг! – поблагодарил глава региона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 800 медиков удостоены наград за работу в Мариуполе

Лучших специалистов отметили грамотами и благодарностями (подробнее)