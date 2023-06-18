Один мирный житель ДНР погиб, еще трое получили ранения за сутки в результате обстрелов ВСУ

Последствия обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов. Фото: ТГ/Приходько

Один мирный житель ДНР погиб, еще трое, в том числе маленький ребенок, получили ранения за сутки в результате обстрелов ВСУ. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 33 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 199 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском - 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц, в том числе ребенок 2023 года рождения в Никитовском районе Горловки, Червоногвардейском районе Макеевки и Ясиноватой.

Повреждены 11 жилых домостроений в Никитовском районе Горловки, Александровке и Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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