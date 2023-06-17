Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой

Вечером противник выпустил по городу 6 снарядов калибром 155 мм
Фото: Иван ЖИЛЯК
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.
Он уточнил, что еще один человек был ранен.
- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая погиб мужчина 1961 года рождения. Ранение получила женщина 1969 года рождения, - проинформировал градоначальник.
Сообщается также, что обстрелом ВСУ поврежден детский сад №5.
- Оставайтесь в укрытии. Берегите себя и своих близких, - призвал горожан мэр.
Тем временем глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города был ранен одномесячный ребенок. Это произошло в Никитовском районе. Известно также, что в результате украинских обстрелов в Горловке повреждены школа №42 и ряд жилых домов по улицам Фадеева, Батюка, Королева, Жарова и Покидько.
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