Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой

Вечером противник выпустил по городу 6 снарядов калибром 155 мм Фото: Иван ЖИЛЯК

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что еще один человек был ранен.

- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая погиб мужчина 1961 года рождения. Ранение получила женщина 1969 года рождения, - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что обстрелом ВСУ поврежден детский сад №5.

- Оставайтесь в укрытии. Берегите себя и своих близких, - призвал горожан мэр.

Тем временем глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города был ранен одномесячный ребенок. Это произошло в Никитовском районе. Известно также, что в результате украинских обстрелов в Горловке повреждены школа №42 и ряд жилых домов по улицам Фадеева, Батюка, Королева, Жарова и Покидько.

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