Некоммерческие организации из ДНР могут принять участие в конкурсе на гранты Президента России

Такое решение принял Координационный комитет под председательством Сергея Кириенко. Фото: t.me/presidentialgrants

Некоммерческие организации из ДНР могут подать заявки для участия в конкурсе на гранты президента России 2023 года. Об условиях допуска к конкурсу НКО из новых регионов сообщили в Фонде президентских грантов.

Там уточнили, что сведения о таких организациях должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц до 17 июля этого года.

- Исключение будет действовать только на очередном конкурсе, заявки на который будут приниматься с 1 сентября по 16 октября 2023 года, и лишь при запросе не более 5 млн рублей, - пояснили в Фонде.

Уточняется также, что данные о таких организациях поступили в федеральный реестр в прошлом году. Тем же, кто еще не прошел эту процедуру, можно подать заявления о внесении сведений в реестр. Некоммерческие организации из ДНР и ЛНР могут это сделать до 30 июня, из Запорожской и Херсонской областей - до конца года.

А вот тем общественным объединениям, которые действовали без регистрации, предлагают продолжить работу как вновь созданным НКО.

- Для участия в конкурсе необходимо успеть зарегистрироваться до 17 июля, - напоминают им.

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