Украинские войска не оставляют попыток прорвать линию обороны под Угледаром

За последние сутки таких попыток было несколько. Фото: УНМ ДНР

Украинские войска не оставляют попыток прорвать линию обороны российских военных под Угледаром. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что подразделениям ВСУ противостоят бойцы группировки войск «Восток». Они препятствуют попыткам противника перейти в контрнаступление.

- На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия, - заявили в оборонном ведомстве России.

Сообщается также, что российским военным удалось сорвать атаку ВСУ в районе Новодаровки - после удара артиллерией противник отступил.

Тем временем российская авиация уничтожила три танка и боевую бронированную машину южнее совхоза Октябрь. В этом же районе бойцы ВС РФ успешно поразили живую силу ВСУ при помощи «Солнцепека».

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