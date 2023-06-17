Горнорабочий травмирован при погрузке угля на шахте «Холодная Балка» в Макеевке

На шахте зафиксирован случай производственного травматизма. Фото: сайт Главы ДНР

Горнорабочий получил травму при погрузке угля на шахте «Холодная Балка» в Горняцком районе Макеевки. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- Во время проведения работ по погрузке угля получил травму горнорабочий 1971 года рождения, - заявили в ведомстве.

Уточняется, что помощь пострадавшему оказали спасатели третьего военизированного горноспасательного отряда города. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее на шахте «Холодная Балка» в Макеевке ликвидировали пожар, возникший на глубине 750 метров. На его тушение у специалистов ушло более суток. Огонь возник в восточной конвейерной магистрали предприятия рано утром 30 ноября. В момент возгорания под землей находились 7 горняков, шесть из них вскоре вышли на поверхность, а один рабочий остался для поддержания жизнеобеспечения шахты.

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