В Донбасс прибыл очередной гуманитарный конвой из города Клин Московской области

В Мариуполе встретили делегацию из города Клин Московской области. Фото: ТГ/Моргун

В Донбасс прибыл гуманитарный конвой из города Клин Московской области. Одним из пунктов назначения был и Мариуполь, где делегацию встретил мэр города Олег Моргун. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Встретил делегацию из города Клин Московской области. Поблагодарил главу муниципального образования Алену Сокольскую за переданный гуманитарный груз, - написал он.

По словам Моргуна, в этот приезд гости доставили продукты питания для мариупольских школьников и канцелярские принадлежности для сотрудников администрации.

- Также в ближайшее время прибудет специнструмент для наших стройбригад, - заявил Моргун.

Как отметил градоначальник, говорили во время встречи и о масштабной помощи Мариуполю со стороны регионов. Сегодня ее оказывают практически все субъекты Российской Федерации. К примеру, только в работах по восстановлению городской инфраструктуры сейчас задействованы специалисты из 16 регионов РФ.

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