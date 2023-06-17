В Мариуполь в ближайшее время прибудет специнструмент для стройбригад

В ремонтных работах поможет новый рабочий инвентарь. Фото: ТГ/Кулемзин

В Мариуполь в ближайшее время прибудет специнструмент для строительных бригад. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что из города Клин Московской области в Мариуполь передали гуманитарный груз. В этот раз в город были доставлены продукты питания для школьников и канцелярские принадлежности для сотрудников администрации.

- Также в ближайшее время прибудет специнструмент для наших стройбригад, - заявил мэр.

По словам Моргуна, Мариуполю поступает масштабная помощь со стороны регионов страны. Сегодня ее оказывают практически все субъекты Российской Федерации.

- Например, только в работах по восстановлению городской инфраструктуры сейчас задействованы 16 регионов, - сообщил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что каждого строителя в Мариуполе снабдят вторым комплектом спецодежды. В мэрии также напомнили про возможность замены рабочего инвентаря.

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