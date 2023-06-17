В ДНР на автозаправках подняли цены на газ и популярные марки бензина

Заправить машину стало дороже. Фото: mintoplnr.ru

На автозаправочных станциях «Республиканской топливной компании» в ДНР подняли цены на бензин и газ. Информацию об этом опубликовала пресс-служба государственного предприятия.

Сообщается, что на один рубль подорожала цена за литр бензина марки А-95, а марки А-92 - на три рубля. Теперь их стоимость составляет 59 и 53 рубля соответственно. На два рубля повысили цену на газ, сейчас она равна 29 рублей за литр.

Остальные позиции оставили без изменений. За бензин марки А-100 по-прежнему просят 79 рублей за литр, дизельного топлива - 59 рублей.

Напомним, в апреле на территории ДНР наблюдался дефицита бензина. Однако власти Республики решили вопрос с бесперебойной поставкой топлива на автозаправочные станции. Как выяснилось, из-за ремонта дорог в Енакиево оказались обрезаны пути сообщения в некоторые населенные пункты региона, вследствие чего на ряде АЗС пропал бензин. В ответ на поступившие жалобы от автомобилистов власти предприняли меры и нашли пути объезда Енакиево для бесперебойной поставки топлива в другие города.

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