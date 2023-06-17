Украинские войска за день выпустили по Донецку 95 натовских снарядов и 2 ракеты из РСЗО

Под прицельный огонь украинских войск попали три района города Фото: Александр КОЦ

За прошедший день, 16 июня, территория Донецка 18 раз подверглась обстрелам ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что под прицельный огонь украинских войск попали три района города.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 95 снарядов калибром 155 мм и 2 ракеты из РСЗО, - проинформировал градоначальник.

Сообщается, что обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения.

- В Кировском районе по улице Бирюзова погибла одна женщина, ранены 6 женщин и 2 мужчин, пострадали многоквартирные дома, - заявил Кулемзин.

Напомним, 16 июня очередной массированный удар ВСУ нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. Снаряд, предположительно из РСЗО HIMARS, попал в оживленную остановку общественного транспорта. Известно также, что снаряды ВСУ разорвались на территории больницы №3, но само здание не пострадало.

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