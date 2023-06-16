16 регионов России участвуют в восстановлении Мариуполя

Восстанавливать город помогают регионы-шефы, благотворительные фонды, общественные организации и волонтеры

16 регионов России задействованы в работах по восстановлению Мариуполя, среди них и Московская область. Прибившая в приморский город делегация из Подмосковья передала властям гуманитарный груз. В него вошли продукты питания для школьников и канцелярия. Об этом рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун.

— Встретил делегацию из города Клин Московской области. В этот приезд гости доставили продукты питания для наших школьников и канцелярские принадлежности для сотрудников городской администрации. Также в ближайшее время прибудет специнструмент для наших стройбригад, — отметил глава администрации.

Алексей Кулемзин добавил, что сейчас в восстановлении города участвуют 16 регионов страны.

— Говорили и о масштабной помощи Мариуполю регионами нашей страны. Сегодня её оказывают практически все субъекты Российской Федерации. Например, только в работах по восстановлению городской инфраструктуры сейчас задействованы 16 регионов, — подчеркнул градоначальник.

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