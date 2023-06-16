Югра передала комбинату детского питания в Макеевке четыре автомобиля

Новые автомобили помогут наладить логистику и организовать сбыт продукции. Фото: пресс-служба администрации Макеевки

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра передал макеевскому комбинату детского питания четыре автомобиля — два фургона и две малотоннажные грузовые ГАЗели. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Автопарк предприятия, к сожалению, находился в очень плохом состоянии, и долгое время решить проблему не удавалось. Транспорт часто выходил из строя, требовал постоянного ремонта, что очень затрудняло работу по доставке. Теперь, благодаря помощи Югры, мы сможем быстрее доставлять продукцию, — отметил директор комбината Олег Бондарь.

Бондарь добавил, что регион-шеф передал Макеевке одну автолавку, которая позволит лучше организовать сбыт продукции и наладить сотрудничество с другими предприятиями.

— А ГАЗель с фургоном-термобудкой поспособствует обеспечению качественной перевозки продукции на дальние расстояния, — добавил директор.

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