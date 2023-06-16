Предприниматели ДНР получат поддержку от Корпорации малого и среднего бизнеса РФ

Документ подписали власти Республики и гендиректор Корпорации МСП. Фото: Солнцев/ТГ

Власти Донецкой Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня. Об этом рассказал глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Льготное кредитование по ставке до 10% годовых сроком до трех лет под поручительство Корпорации МСП, лизинговое финансирование, открытие центров «Мой бизнес» — подобных мер поддержки еще не было в истории предпринимательства Республики, — отметил Солнцев.

Премьер-министр ДНР добавил, что соглашение дает возможность малому и среднему бизнесу региона принимать участие в закупках госкомпаний и специальных обучающих семинаров по данному направлению.

— Уверен, с таким надежным партнером наш бизнес быстрее вольется в единую экономическую цепочку России, будет динамично развиваться и продвигать достижения своего региона, — поделился Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

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