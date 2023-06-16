Денис Пушилин назвал повышение уровня жизни в ДНР своей главной задачей

Доведение благосостояние жителей ДНР до достойного уровня станет главной задачей после переизбрания, заявил Глава. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР ответил на вопрос журналистов о том, какую задачу ставит перед собой в случае переизбрания. Денис Пушилин отметил, что его главной задачей станет повышение уровня жизни в ДНР. Об этом сообщили в ТАСС.

— Довести до достойного уровня благосостояние наших граждан. Для этого сейчас уже разработана и поддержана на федеральном уровне программа социально-экономического развития. С этим мы идем с 2014 года, — ответил на вопрос журналистов Денис Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что программа социально-экономического развития ДНР разработана до 2030 года, но в регионе уже прорабатываются более долгосрочные планы.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил мощном импульсе к развитию ДНР, который даст введение свободной экономической зоны. Принятие СЭЗ ожидают во всех новых регионах России.

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