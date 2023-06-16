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НовостиОбщество16 июня 2023 19:14

Денис Пушилин назвал повышение уровня жизни в ДНР своей главной задачей

Врио Главы Республики заявил, что планирует баллотироваться на пост Главы Республики
Виктория ПОДАРОВА
Доведение благосостояние жителей ДНР до достойного уровня станет главной задачей после переизбрания, заявил Глава. Фото: АГ ДНР

Доведение благосостояние жителей ДНР до достойного уровня станет главной задачей после переизбрания, заявил Глава. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР ответил на вопрос журналистов о том, какую задачу ставит перед собой в случае переизбрания. Денис Пушилин отметил, что его главной задачей станет повышение уровня жизни в ДНР. Об этом сообщили в ТАСС.

— Довести до достойного уровня благосостояние наших граждан. Для этого сейчас уже разработана и поддержана на федеральном уровне программа социально-экономического развития. С этим мы идем с 2014 года, — ответил на вопрос журналистов Денис Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что программа социально-экономического развития ДНР разработана до 2030 года, но в регионе уже прорабатываются более долгосрочные планы.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил мощном импульсе к развитию ДНР, который даст введение свободной экономической зоны. Принятие СЭЗ ожидают во всех новых регионах России.

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