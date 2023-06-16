В Мариуполе улучшат работу общественного транспорта

В приморском городе улучшат транспортное сообщение и закроют все «серые зоны». Фото: ДАН

Логистику общественного транспорта реорганизуют в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города по итогам рабочего совещания замглавы Мариуполя Богдана Перепечая.

— В ближайшее время будет настроена логистика работы пассажирского транспорта. Реорганизация позволит улучшить качество обслуживание мариупольцев и восстановить сообщение всех районов. Таким образом, на карте города не останется «серых зон», которые не связаны транспортным сообщением, — отметил замглавы.

Богдан Перепечай добавил, что в Мариуполе планируют восстановить подземный переход, сильно поврежденный боевыми действиями.

— Проект восстановления подготовлен, объемы предстоящих работ проанализированы, производственные планы – утверждены, — подчеркнул замглавы.

Напомним, что в Мариуполе появились первые шесть автобусов большой вместимости. Они будут курсировать на наиболее популярных направлениях. Стоимость одной поездки — 50 рублей.

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