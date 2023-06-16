ДНР и Челябинская область подписали соглашение о развитии торговли на ПМЭФ

Соглашение о сотрудничестве подписали Денис Пушилин и Алексей Текслер. Фото: АГ ДНР

Донецкая Народная Республика и Челябинская область подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня. Регионы будут развивать торгово-экономические связи. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Соответствующее соглашение губернатор региона-шефа Алексей Текслер и врио Главы ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ-2023. Теперь регионы будут развивать торгово-экономические и транспортные связи, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство, укреплять земельно-имущественные отношения, — отметили в Администрации.

Напомним, что ранее премьер-министр ДНР и представитель компании «Рутех» подписали соглашение о строительстве завода железобетонных изделий и разработке карьеров. Инвестиции в проект составят 700 миллионов рублей.

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