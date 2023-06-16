За неделю 13 жителей Мариуполя обратились в больницы после укуса клещей

Клеща необходимо сразу же снять и доставить в медучреждение на исследование
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За последнюю неделю 13 жителей Мариуполя обратились в медучреждения после укуса клеща, пять из них — дети. В одном из клещей нашли возбудителя опасных болезней. В администрации Мариуполя призвали жителей соблюдать осторожность и снимать насекомых сразу после укусов.
— Женщину укусил клещ в селе Розовка, и она доставила насекомое в Мариуполь на лабораторные исследования. Они показали наличие возбудителей болезни Лайма и гранулоцитарного анаплазмоза человека. Пострадавшую направили на лечение к врачу-инфекционисту, — отметила главный санитарный врач Мариуполя Анжелика Латтеган.
В пресс-службе администрации приморского города добавили, что снимать клеща необходимо сразу после укуса – так можно существенно снизить вероятность заражения. А снятое насекомое необходимо доставить на исследование в Мариупольский городской центр РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР по адресу: ул. Бахчиванджи, 57.
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