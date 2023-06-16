В ДНР к началу сентября планируют запустить свыше 270 базовых станций связи

Новые вышки появятся в десяти городах ДНР. Фото: пресс-служба оператора

К сентябрю 2023 года в Донецкой Народной Республике запустят более 270 базовых станций связи. Такая мера поможет улучшить качество связи в регионе. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра связи ДНР Денис Курашов.

— К первому сентября текущего года для улучшения качества мобильной связи планируется запуск новых базовых станций в городах Республики: Донецк — 61 базовая станция, Макеевка — 22 базовые станции, Горловка — девять базовых станций, Мариуполь — 84 базовых станций, — отметил глава Минсвязи.

Курашов добавил, что в Снежном и Шахтерске запустят по 25 станций, в Торезе — 23, в Волновахе – 18. Еще девять станций появится в Харцызске, две — в Енакиево.

Напомним, что в ДНР также появятся вышки оператора мобильной связи из Крыма. Специалисты компании «Миранда-медиа» уже начали строительство базовых станций в Волновахском районе Республики.

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