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НовостиЭкономика16 июня 2023 16:04

В ДНР построят завод железобетонных изделий

Соответствующее соглашение с власти региона подписали с компанией «Рутех»
Виктория ПОДАРОВА
Инвестиции в строительство и разработку карьеров составят порядка 700 миллионов рублей. Фото: Солнцев/ТГ

Инвестиции в строительство и разработку карьеров составят порядка 700 миллионов рублей. Фото: Солнцев/ТГ

В Донецкой Народной Республике построят завод железобетонных изделий, а также начнут разрабатывать карьеры для производства песка и щебня. Инвестиции в проект составят порядка 700 миллионов рублей. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня, подписал премьер-министр Евгений Солнцев.

— Подписали соглашение с компанией «РУТЕХ». Договорились о разработке карьеров и производстве товарного песка и щебня разной фракции, строительстве растворного узла для производства высокотехнологичного бетона и производственного корпуса для выпуска изделий ЖБИ, в том числе опоры электропередач. Инвестиции в проект составят порядка 700 миллионов рублей, — отметил глава Правительства Республики.

Напомним, что ранее ДНР и Краснодарский край подписали договор о сотрудничестве на площадке ПМЭФ-2023. Оно направлено на развитие и укрепление социально-экономических связей между регионами.

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