Четыре автомагистрали в новых регионах РФ переведут в статус федеральных

Четыре трассы в новых регионах станут федеральными (архивное фото)

Статус федеральных трасс получат четыре автомагистрали в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Такое решение простимулирует социальное-экономическое развитие регионов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Председатель Правительства утвердил решение о переводе четырех автомагистралей в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в статус федеральных. А это более 1000 км дорог! Модернизация этих трасс придаст импульс социально-экономическому развитию новых регионов, — отметил вице-премьер.

Напомним, что Правительство России выделит на ремонт дорог в ДНР в 2023 году порядка 35 миллиардов рублей. Всего в регионе восстановят порядка 203,16 километров дорог в 18 населенных пунктах и районах. Работы уже начались в Донецке, Дебальцево, Макеевке, Мариуполе и других городах региона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР и Краснодарский край подписали договор о сотрудничестве на площадке ПМЭФ-2023

Соглашение направлено на развитие и укрепление социально-экономических связей между регионами (подробнее)