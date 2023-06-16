Фонд «Защитники Отечества» принял 300 заявителей за две недели работы в ДНР

Отделение фонда в Донецке работает по адресу: улица 50-летия СССР, д. 138А. Фото: Пушилин/ТГ

За две недели работы донецкое отделение фонда «Защитники Отечества» приняло порядка 300 заявителей. Ранее в Донецкой Народной Республике начала работу комиссия, которая координирует помощь военнослужащим от различных министерств и ведомств. Об этом рассказала сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.

— Указом Дениса Пушилина создана Межведомственная рабочая группа. Она будет координировать работу министерств и ведомств в вопросах поддержки действующих военнослужащих, — отметила сенатор. — У фонда и комиссии разные задачи. Фонд предоставляет помощь демобилизованным военнослужащим, а также семьям погибших участников СВО. Комиссия занимается оказанием решением вопросов действующих бойцов и членов их семей.

Никонорова добавила, что в здании донецкого отделения фонда предусмотрены зона ожидания, детская игровая комната, видеогостиная, кабинеты юридической и психологической помощи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штат фонда «Защитники Отечества» в ДНР увеличат до 250 человек

Территориальные центры фонда появятся в каждом населенном пункте (подробнее)