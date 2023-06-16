Более 19 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела ВСУ

Без электроснабжения остались жители Кировского и Петровского районов Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины без электроснабжения остались свыше 19 тысяч абонентов в Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзн.

— В результате обстрелов со стороны украинских нацистов без электроэнергии осталась часть Кировского и Петровского районов (19 029 абонентов). Обесточена 51 трансформаторная подстанция, — отметил градоначальник.

Напомним, что в течение дня обстрелам со стороны украинских боевиков подверглись Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Ранее мэр сообщил о как минимум шести пострадавших в результате обстрела ВСУ остановки на улице Бирюзова в Кировском районе Донецка. Один из раненных находится в тяжелом состоянии. По району было выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм. В близлежащих домах повреждено остекление. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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