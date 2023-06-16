ДНР и Краснодарский край подписали договор о сотрудничестве на площадке ПМЭФ-2023

ДНР и Краснодарский край подписали договор о сотрудничестве. Фото: Минэкономразвития ДНР

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 14 по 17 июня Минэкономразвития ДНР Владимир Зверков и Министерство экономики Кубани Алексей Юртаев подписали договор о сотрудничестве.

Исполняющий обязанности Министра экономического развития ДНР Владимир Зверков уверен, что соглашение направлено на развитие и укрепление социально-экономических связей между регионами. Также оно поможет создать отличные условия для развития бизнеса в Республике.

- Рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество наших регионов для создания благоприятной экономической среды, привлечения инвестиций в ДНР для развития, в том числе малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и повышения уровня жизни жителей региона в целом, - отметил руководитель Минэкономразвития ДНР.

Напомним, что ДНР и Крым на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической и экономической сферах. Также сотрудничество между Республиками будет и в других направлениях.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке обустроят завод по производству газобетонных блоков

Проект предполагает капитальный ремонт производственного корпуса общей площадью пять тысяч квадратных метров (подробнее)