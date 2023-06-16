В Донецке у здания городской администрации заметили дикого зайца

В самом центре Донецка прохожие заметили дикого зайца. Фото (скриншот с видео): ТГ/Пушилин

В самом центре Донецка прохожие заметили дикого зайца. Видео выложил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

На запечатленных кадрах видно, как ушастый зверек пытался спрятаться в клумбе на территории городской администрации. Однако испугался людей и рванул прочь.

- Заяц в центре города около здания городской администрации, - подписал видео мэр.

Напомним, с началом боевых действий проблема бродячих животных стала особенно актуальной для Донбасса. Так, в Донецке стадо диких кабанов свободно гуляло по освещенной автотрассе. Животные были замечены в темное время на Мариупольской развилке в Кировском районе столицы. Сообщалось также, что дикий заяц устроил забег на беговой дорожке донецкого стадиона «Олимпийский». Видеоролик с «тренировкой» ушастого разлетелся по социальным сетям и собрал тысячи просмотров.

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